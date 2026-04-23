Financiële kloof: mannen sparen meer; maken ook vaker schulden

Economie
door Peter Janssen
donderdag, 23 april 2026 om 10:02
Mannen hebben hun financiën meestal wat beter op orde dan vrouwen, maar dat beeld is minder rooskleurig dan het lijkt. Nieuw onderzoek van Deloitte laat zien dat mannen weliswaar vaker geld overhouden, maar óók vaker in de schulden belanden.
Dat wringt. Terwijl de economie in 2025 aantrok en veel Nederlanders er iets op vooruitgingen, profiteren mannen daar duidelijk meer van. Ze werken gemiddeld meer uren en zitten vaker in sectoren waar de lonen sneller stijgen. Het resultaat is dat bijna 80 procent van de mannen maandelijks geld overhoudt , tegenover 73 procent van de vrouwen.

Kwetsbaarder

De positie van vrouwen is kwetsbaarder. Ze verdienen minder vaak bovenmodaal en nemen vaker onbetaalde zorgtaken op zich, wat doorwerkt in hun inkomen en pensioen. Mannen bouwen jaarlijks bijna twee keer zoveel pensioen op. De kloof is dus nog altijd voelbaar.
Maar er komt ook iets heel anders uit de data naar voren: mannen hebben vaker schulden. Bijna de helft (47 procent) staat in het rood, tegenover 41 procent van de vrouwen. Volgens onderzoekers nemen mannen meer financiële risico’s. Ze lenen sneller in de verwachting dat het zich terugbetaalt. Vrouwen zijn voorzichtiger en sparen vaker, al zijn ze ook meer fan van de optie om achteraf te betalen.

Financieel ongezond

Die cijfers passen in een breder, zorgwekkend beeld. Uit eerder onderzoek van Deloitte samen met Nibud, Tilburg University en Universiteit Leiden bleek dat 47 procent van de huishoudens financieel kwetsbaar is. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
De kloof tussen mannen en vrouwen wordt kleiner, maar tergend langzaam. Zonder eerlijkere salarissen en een betere verdeling van zorgtaken blijft financiële gelijkheid voorlopig toekomstmuziek.
Bron: Metro

