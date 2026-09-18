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Nestlé wil stappen zetten om rechten in Rusland te beschermen

Economie
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 8:21
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VEVEY (ANP) - Nestlé zal alle noodzakelijke stappen zetten om in Rusland zijn rechten te beschermen, meldt het voedingsmiddelenconcern. De Zwitserse multinational reageert op het decreet waarmee president Poetin bedrijfsonderdelen in het land tijdelijk onder beheer van een Russische entiteit zet.
Nestlé meldt ook stappen te zetten om bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk door te laten gaan in het belang van alle betrokkenen, "met name zijn werknemers".
Naast Nestlé wordt ook de Franse supermarktketen Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst van dezelfde Russische organisatie. Poetin vaardigde in 2023 een decreet uit dat het mogelijk maakt bedrijfsonderdelen uit 'onvriendelijke landen' onder beheer te plaatsen. Het gaat om landen die Oekraïne steunen sinds de grootschalige invasie van dat land door Rusland.
Rusland deed dit eerder met het Nederlandse verfconcern AkzoNobel, voedingsconcern Danone en bierbrouwer Carlsberg.
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