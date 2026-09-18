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Topman Zeeuwse havens: droogte zorgt voor miljoenenschade

Economie
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 8:46
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TERNEUZEN (ANP/BELGA) - De droogte deze zomer en de gevolgen daarvan voor de scheepvaart in het Kanaal Gent-Terneuzen leiden tot miljoenen euro's aan schade bij bedrijven. Dat heeft topman Cas König van North Sea Port, het bedrijf achter de havens van Terneuzen, Vlissingen en Gent, gezegd in een interview met persbureau Belga.
Vanwege het lage waterpeil konden schepen minder gebruikmaken van de sluizen in Terneuzen en moest een daarvan volledig dichtblijven. Daardoor moesten schepen langer wachten en door het lage water konden ze ook minder goederen vervoeren.
De impact kan voor bedrijven snel oplopen, aldus König. "We weten niet precies over welke schade het bij bedrijven gaat, maar het gaat echt wel over miljoenen", zegt hij. Hoe hoog de schade precies is, weet North Sea Port niet.
Omdat zulke situaties naar verwachting vaker voorkomen, wil North Sea Port de havens sneller aanpassen aan klimaatverandering.
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