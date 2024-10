Cafeïne blijkt gezond: vermindert hoeveelheid lichaamsvet en kans op diabetes

De hoeveelheid cafeïne in je bloed kan van invloed zijn op de hoeveelheid lichaamsvet die je hebt, een factor die op zijn beurt je risico op het ontwikkelen van diabetes en hart- en vaatziekten kan bepalen.

Dat zijn de bevindingen van een studie uit 2023 die gebruikmaakte van genetische markers om een duidelijkere link vast te stellen tussen cafeïneniveaus, BMI en het risico op type 2 diabetes.

Het onderzoeksteam, afkomstig van het Karolinska Instituut in Zweden, de Universiteit van Bristol en Imperial College London, stelt dat calorievrije cafeïnehoudende dranken mogelijk een manier zijn om het lichaamsvetgehalte te helpen verminderen.

"Genetisch voorspelde hogere plasma-cafeïneconcentraties waren geassocieerd met een lager BMI en een lagere totale vetmassa", schrijven de onderzoekers. "Bovendien waren deze cafeïneconcentraties geassocieerd met een lager risico op diabetes. Ongeveer de helft van het effect van cafeïne op het risico van diabetes werd naar schatting gemedieerd via BMI-verlaging."

De studie betrof gegevens van net geen 10.000 mensen, verzameld uit bestaande genetische databases, met de focus op variaties in of nabij specifieke genen waarvan bekend is dat ze de snelheid beïnvloeden waarmee cafeïne wordt afgebroken.

In het algemeen hebben mensen met variaties die deze genen beïnvloeden – namelijk CYP1A2 en een gen dat het reguleert, genaamd AHR – de neiging cafeïne langzamer af te breken, waardoor het langer in het bloed blijft. Toch drinken zij over het algemeen minder cafeïne.

Hoewel er een significant verband was tussen cafeïneniveaus, BMI en het risico op diabetes, kwam er geen verband naar voren tussen de hoeveelheid cafeïne in het bloed en hart- en vaatziekten, waaronder atriumfibrilleren, hartfalen en beroertes.

Eerdere studies hebben een matige toename van cafeïneconsumptie wel in verband gebracht met een betere hartgezondheid en een lager BMI.