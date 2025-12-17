Netanyahu: Israël keurt grote gasdeal met Egypte goed

JERUZALEM (ANP/RTR) - Israël heeft woensdag goedkeuring gegeven voor een grote aardgasdeal met Egypte. Dat zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het gaat volgens Netanyahu om een deal ter waarde van bijna 35 miljard dollar waarbij de komende jaren gas aan Egypte wordt geleverd uit het grote gasveld Leviathan voor de kust van Israël.

Netanyahu spreekt van de grootste gasexportdeal in de geschiedenis van Israël, die zal helpen bij het versterken van de stabiliteit in de regio. Egypte kampt met flinke energietekorten en is daarom erg afhankelijk van de import van gas uit het buitenland, waaronder uit Israël.

Volgens Netanyahu wordt bij de deal samengewerkt door Israëlische bedrijven en het Amerikaanse concern Chevron, dat mede-eigenaar en beheerder is van het Leviathan-gasveld. Een groot deel van de inkomsten uit de overeenkomst zal naar de Israëlische staatskas vloeien, aldus de premier.

Oorspronkelijke deal

De oorspronkelijke deal werd al in augustus getekend met Egypte, maar de definitieve exportvergunning liep vertraging op. Daar is nu groen licht voor gegeven door de Israëlische regering. Israël gaat nu 130 miljard kubieke meter aan extra aardgas leveren aan Egypte.

Netanyahu zei ook dat met de overeenkomst de status van Israël als regionale energiemacht is versterkt. Chevron werkt aan plannen voor uitbreiding van het Leviathan-gasveld. Israël exporteert ook veel gas naar Jordanië.