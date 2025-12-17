ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kogelstootster Schilder gekozen tot Sportvrouw van het Jaar

Sport
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 21:48
anp171225181 1
ARNHEM (ANP) - Atlete Jessica Schilder is tijdens het Sportgala op sportcentrum Papendal gekozen tot Sportvrouw van het Jaar. De 26-jarige Volendamse veroverde op de WK atletiek in Tokio als eerste Nederlandse de wereldtitel bij het kogelstoten.
Schilder kreeg in de verkiezing de meeste stemmen van haar collega-sporters en de vakjury en ontving de bijbehorende Jaap Eden Award uit handen van oud-wielrenner Tom Dumoulin. Ze won van wielrenster Lorena Wiebes, atlete Femke Bol, zwemster Marrit Steenbergen en schaatsster Joy Beune, de vier andere genomineerden. Sifan Hassan, vorig jaar Sportvrouw van het Jaar, was niet genomineerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2508392419

Hyperfocus, humor, creativiteit: dit zijn de verrassende pluspunten van ADHD, volgens onderzoekers

vertrouwen in huizenmarkt zakt verder weg1545897133

Huizenmarkt koelt af: “Je voelt dat er iets aan de gang is”

generated-image

7 alledaagse boodschappen die een voedingsdeskundige zelf nooit in haar keuken toelaat

gandr-collage (2)

Trumps stafchef Susie Wiles zegt dat de president “een alcoholistische persoonlijkheid” heeft

ANP-350150070 (4)

Deze kandidaat heeft in Wie is de Mol? verreweg het minste geld verdiend

putin_trans_NvBQzQNjv4Bq-LJS7LKjeK9Zr8QxHnNHG1zl6B3R2tC_OSh_9z6T9_w

Poetin scoort met deal perfect eigen doelpunt

Loading