Kogelstootster Schilder gekozen tot Sportvrouw van het Jaar

ARNHEM (ANP) - Atlete Jessica Schilder is tijdens het Sportgala op sportcentrum Papendal gekozen tot Sportvrouw van het Jaar. De 26-jarige Volendamse veroverde op de WK atletiek in Tokio als eerste Nederlandse de wereldtitel bij het kogelstoten.

Schilder kreeg in de verkiezing de meeste stemmen van haar collega-sporters en de vakjury en ontving de bijbehorende Jaap Eden Award uit handen van oud-wielrenner Tom Dumoulin. Ze won van wielrenster Lorena Wiebes, atlete Femke Bol, zwemster Marrit Steenbergen en schaatsster Joy Beune, de vier andere genomineerden. Sifan Hassan, vorig jaar Sportvrouw van het Jaar, was niet genomineerd.