Ook in Nederland vrijdag erg onstuimig door storm Éowyn

HOUTEN (ANP) - Ook Nederland ondervindt vrijdag gevolgen van de zware storm Éowyn die dan over het Verenigd Koninkrijk trekt. In het noordwestelijk kustgebied worden zware windstoten van 90 tot 100 kilometer per uur verwacht en vrijdagmiddag kan de wind tijdelijk stormkracht bereiken, meldt Weeronline in de recentste verwachting.

Storm Éowyn trekt vrijdag met windkracht 10 en windstoten van 100 tot 130 kilometer per uur over het Verenigd Koninkrijk. Ook in Ierland kunnen windstoten tot 130 kilometer per uur voorkomen, die tijdelijk hoger kunnen uitvallen.

Vrijdagochtend staat in eigen land een vrij krachtige wind uit het zuiden, die vooral in de kustprovincies vlagerig kan zijn met windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur. In kustgebieden in het noordwesten is de wind hard en kunnen windstoten tot 80 kilometer per uur voorkomen. De eerste helft van de middag is de wind stormachtig. "Mogelijk komt het tijdelijk tot stormkracht met windstoten tot 100 km per uur", aldus Weeronline. Aan het eind van de middag en in de avond neemt de onstuimigheid in ons land af als Éowyn van het Verenigd Koninkrijk naar Noorwegen trekt.

In het weekend is het rustig weer, maar maandag wordt het opnieuw flink winderig als er vanaf de Atlantische Oceaan een volgende stormdepressie volgt.