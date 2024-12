Netbeheerder: gaslevering Rusland via Oekraïne stopt op 1 januari

KYIV (ANP/AFP/RTR) - Op 1 januari zal er geen Russisch gas via Oekraïne naar Europa stromen, volgens de meest recente gegevens van de Oekraïense gasnetbeheerder. Dat werd dinsdag bekend, enkele uren voor het aflopen van een overeenkomst die de gasstroom jarenlang tijdens de oorlog heeft gegarandeerd. Uit informatie van de Oekraïense beheerder OGTSU blijkt dat de leveringen via het enige toegangspunt voor Russisch gas in Oekraïne op 1 januari tot nul dalen.

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom meldde eerder op de dag al dat het minder gas transporteert naar Europa via Oekraïne. De Russische president Vladimir Poetin zei vorige week donderdag dat er dit jaar geen tijd meer is om een nieuwe overeenkomst te sluiten over het transport van gas via Oekraïne. De weinige overgebleven afnemers van Russisch gas, zoals Slowakije en Oostenrijk, hebben inmiddels alternatieve leveringen geregeld.

Verder kwamen de Europese aardgasprijzen dinsdag voor het eerst in meer dan een jaar boven de 50 euro per megawattuur uit, door de koude wintertemperaturen en doordat Oekraïne zich voorbereidt op het beëindigen van de doorvoer van Russische gaslevering. Het was het hoogste niveau sinds oktober 2023.