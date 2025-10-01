ECONOMIE
Aantal asielzoekers Ter Apel onder limiet door overplaatsen

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 10:24
TER APEL (ANP) -
TER APEL (ANP) - Door asielzoekers over te plaatsen naar andere locaties is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) erin geslaagd onder het maximale aantal mensen in het aanmeldcentrum in Ter Apel uit te komen. In de nacht van dinsdag op woensdag sliepen er 1988 mensen, het laagste aantal in ongeveer twee weken tijd.
In de nacht van maandag op dinsdag sliepen er 2120 mensen in het centrum. Dat betekent dat er in de loop van dinsdag 132 mensen meer zijn overgeplaatst dan er nieuw zijn binnengekomen. Zo gingen er zeventig tot tachtig mensen naar een leegstaande kerk in Leiden, die is ingericht als crisisnoodopvang.
