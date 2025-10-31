ECONOMIE
Wereldkampioen marathon Simbu doet mee aan Zevenheuvelenloop

Sport
door anp
vrijdag, 31 oktober 2025 om 14:16
anp311025129 1
NIJMEGEN (ANP) - Alphonce Simbu, de Tanzaniaanse wereldkampioen op de marathon, loopt op 16 november de Zevenheuvelenloop in Nijmegen. De 33-jarige wereldkampioen van afgelopen maand in Tokio krijgt in de wedstrijd over 15 kilometer concurrentie van onder anderen Mike Foppen en de Kenianen Benson Kiplangat, Alex Matata en Daniel Mateiko.
Foppen werd afgelopen jaar met 43.19 tweede in zijn thuiswedstrijd. Dat was zes seconden boven het Nederlands record van Khalid Choukoud, die ook weer aan de start staat. De Oegandees Jacob Kiplimo won vorig jaar in een wereldrecord van 40 minuten en 42 seconden.
Bij de vrouwen geldt Diane van Es als kandidate voor de overwinning. Zij moet zien af te rekenen met de Schotse Eilish McColgan, de Oegandese Joy Cheptoyek en de Ethiopische Aynadis Mebratu.
