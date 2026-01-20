Netflix denkt ondanks hogere kosten winstgevender te worden

LOS GATOS (ANP) - Netflix verwacht ondanks de gehoopte overname van grote delen van Warner Bros. Discovery en extra uitgaven aan shows winstgevender te worden in 2026. In het laatste kwartaal van vorig jaar profiteerde de streamingdienst van nieuwe abonnees en hogere prijzen, meldt Netflix bij zijn resultaten.

Netflix verwacht dit jaar ongeveer 10 procent hogere kosten voor de productie van series en films en de aankoop van Warner Bros. Desondanks mikt het Amerikaanse bedrijf op een winstmarge van 31,5 procent, terwijl dat in 2025 nog 29,5 procent was.

Naast investeringen in series en films steekt Netflix ook meer geld in andere vormen van vermaak. Zo wil de streamer live-uitzendingen van sport uitbreiden en 'videopodcasts' aanbieden.

In het slotkwartaal van 2025 steeg het aantal Netflix-abonnees naar 325 miljoen, tegenover 300 miljoen een jaar eerder. De omzet steeg bijna 18 procent tot 12,1 miljard dollar. De nettowinst steeg op jaarbasis 29 procent tot 2,4 miljard dollar.