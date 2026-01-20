Trumps Groenland-escalatie jaagt Wall Street schrik aan

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn op de eerste handelsdag na een extra lang weekend met forse verliezen gesloten. Beleggers schrokken van de dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump richting Europese bondgenoten in zijn poging Groenland in te lijven.

De breed samengestelde S&P 500 verloor 2,1 procent tot 6796,94 en verspeelde daarmee de sinds de jaarwisseling geboekte koerswinst. De Dow-Jonesindex zakte 1,8 procent tot 48.488,65 punten. Techbeurs Nasdaq verloor 2,4 procent tot 22.954,32 punten.

Het Amerikaanse ingrijpen in Venezuela bracht de financiële markten amper in beroering. Beleggers lijken wel bezorgd over een mogelijke escalatie van de handelsspanningen tussen de VS en de Europese Unie.

Verkenningsmissie Groenland

Na Trumps aankondiging van heffingen voor landen die meededen aan een verkenningsmissie in Groenland, waaronder Nederland, weigert het Europees Parlement voorlopig te stemmen over de eerdere handelsdeal met de VS. Brussel zei ook snel tegenheffingen te kunnen invoeren.

Amerikaanse staatsobligaties verloren ook aan waarde door de zorgen over Trumps handels- en geopolitieke beleid. Daarnaast keken beleggers met zorgen naar een grote daling van Japanse obligaties, die werd ingegeven door zorgen over de begrotingsplannen van de regering.

Goud bereikte recordprijs

Goud, vaak gezien als veilige belegging in onrustige tijden, bereikte een recordprijs. Een ounce goud was meer dan 4700 dollar waard.

Netflix paste zijn overnamebod voor grote delen van Warner Bros. Discovery aan en zakte 1 procent. De videostreamer is bereid het bedrag van bijna 83 miljard dollar volledig in contanten te betalen voor de filmstudio's en streamingplatforms van het entertainmentconcern. Het eerdere bod was deels in aandelen.

Warner Bros

Ook Paramount Skydance aast op Warner Bros en biedt 108,4 miljard dollar voor het hele bedrijf.

Industrieconcern 3M zakte 7 procent na de presentatie van zijn resultaten. De winstprognose van het bedrijf voor 2026 was lager dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

Olieprijzen zaten in de lift. Handelaren verwerken een productiestop in Kazachstan bij het grootste oliebedrijf van het land bij twee olievelden, door branden bij stroomvoorzieningen. Het land verlaagde de olieproductie eerder al na droneaanvallen op een in Rusland gelegen terminal die deel uitmaakt van een pijpleiding voor olie uit Kazachstan.