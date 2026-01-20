Oproep tot boycot 'Trump-WK' 100.000 keer ondertekend

DEN HAAG (ANP) - De petitie van journalist Teun van de Keuken om het Nederlands elftal weg te laten blijven van het WK komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico heeft de grens van 100.000 ondertekeningen gepasseerd. De petitie kan sinds afgelopen zaterdag worden ondertekend. "Laat ons land en onze voetballers aan de goede kant van de geschiedenis staan. Hou onze jongens thuis", aldus Van de Keuken.

De initiatiefnemer noemt het "onbestaanbaar dat onze voetballers gaan spelen op een toernooi van een president die dreigt eigen bondgenoot Groenland binnen te vallen en te bezetten, waarmee hij de NAVO vernietigt en de wereldvrede in gevaar brengt".

De oproep is zowel aan voetbalbond KNVB als de Nederlandse overheid gericht. "Wij willen niet dat onze voetballers door hun optreden op het toernooi impliciet steun geven aan het gewelddadige terreurbeleid van president Donald Trump tegen onschuldige migranten", staat in de petitie.