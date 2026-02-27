ECONOMIE
Man opnieuw vast voor verdenking drie delicten Malieveldrellen

Samenleving
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 15:52
DEN HAAG (ANP) - Een 26-jarige man uit Amerongen is opnieuw opgepakt, omdat hij verdacht wordt van drie gewelddadige incidenten tijdens de rellen op en rond het Malieveld in Den Haag in september. Gedacht wordt dat hij met een fakkel een politieauto in brand heeft gestoken op de Koekamp, zo'n 'flare' heeft gegooid naar politie op de A12 en openlijk geweld heeft gepleegd op het Plein.
Voor de openlijke geweldpleging is de man in januari al aangehouden, nadat hij via beelden was herkend. Na verhoor mocht hij "het onderzoek en een vervolgbeslissing" in vrijheid afwachten, aldus het Openbaar Ministerie. Dat onderzoek heeft geleid tot de nieuwe verdenkingen en daarom is de man donderdag weer opgepakt. Vrijdag is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris en die heeft besloten dat de man nog zeker veertien dagen vast blijft zitten, meldt het OM.
De rellen braken uit tijdens de anti-immigratiedemonstratie van 'Els Rechts'. Intussen zijn 32 verdachten berecht, 26 van hen zijn veroordeeld.
