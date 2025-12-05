Netflix lager op Wall Street na megaovername Warner Bros.

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine winsten gesloten. Netflix stond echter bij de verliezers op Wall Street. De streamingdienst neemt de film- en tv-studio's en het streamingplatform HBO Max over van Warner Bros. Discovery. Netflix krijgt daarmee een van de oudste en bekendste studio's van Hollywood in handen.

Netflix zakte bijna 3 procent en Warner Bros. Discovery steeg ruim 6 procent. De overnamedeal, die in contanten en aandelen wordt betaald, waardeert Warner Bros. Discovery op 82,7 miljard dollar, inclusief schulden. Toezichthouders in Europa en de Verenigde Staten, die de overname moeten goedkeuren, zien mogelijk wel bezwaren. Door de deal komen twee streamingdiensten die samen meer dan 400 miljoen abonnees hebben in handen van één bedrijf. Dat kan leiden tot zorgen over de concurrentie op deze markt.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 47.954,99 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 6870,40 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 23.578,13 punten.

Paramount daalde

Paramount Skydance daalde bijna 10 procent. Paramount had ook interesse in Warner Bros. Discovery en wilde het concern zelfs in zijn geheel overnemen, inclusief de kabeltelevisiezenders zoals CNN en TNT.

Verder was er nog aandacht voor het favoriete inflatiecijfer van de Amerikaanse centrale bank. Dat kwam overeen met de verwachtingen. De Federal Reserve houdt volgende week de laatste rentevergadering van dit jaar en zal dan naar verwachting de rente voor de derde keer op rij verlagen.

Consumentenvertrouwen gestegen

De Universiteit van Michigan meldde daarnaast op basis van voorlopige cijfers dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen in december voor het eerst in vijf maanden is gestegen.

Ulta Beauty klom 12,7 procent. De cosmeticaverkoper presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en werd positiever over de resultaten in het hele boekjaar. Ook de cijfers van lingeriemerk Victoria's Secret (plus 18 procent) werden goed ontvangen.

Hewlett Packard Enterprise ging bijna 2 procent omhoog. De fabrikant van netwerkapparatuur en servers boekte afgelopen kwartaal meer winst dan voorzien.