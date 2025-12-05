ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Leerdam in Heerenveen opnieuw de beste op de 1000 meter

Sport
door anp
vrijdag, 05 december 2025 om 21:59
anp051225198 1
HEERENVEEN (ANP) - Jutta Leerdam heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen voor de tweede keer dit seizoen de 1000 meter op haar naam geschreven. De 26-jarige schaatsster was met 1.14,17 nipt sneller dan de Japanse wereldkampioene Miho Takagi en landgenote Femke Kok.
Leerdam bleef in de slotrit de Amerikaanse Brittany Bowe voor. Bowe werd met 1.14,55 vierde. Leerdam bleef net onder de tijd van 1.14,29 van Takagi. Kok kwam in de rit ervoor tegen Isabel Grevelt met 1.14,46 net boven de tijd van Takagi uit.
Leerdam was eerder de beste op de 1000 meter bij de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 504056094

Wetenschappers ontdekken dat we koffiedik voor iets heel nuttigs kunnen gebruiken

IMG_2782

Yesilgoz en de VVD nemen een enorm risico

ANP-448381180

'Porsches in Rusland willen opeens allemaal niet meer starten'

generated-image (12)

De kans om een aanzienlijk bedrag te winnen in de Postcodeloterij is extreem klein

gandr-collage (1)

De nieuwe Ozempic Serena wil nu wel passen bij het schoonheidsideaal

generated-image (13)

Vier tikkende tijdbommen onder de Amerikaanse economie

Loading