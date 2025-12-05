Leerdam in Heerenveen opnieuw de beste op de 1000 meter

HEERENVEEN (ANP) - Jutta Leerdam heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen voor de tweede keer dit seizoen de 1000 meter op haar naam geschreven. De 26-jarige schaatsster was met 1.14,17 nipt sneller dan de Japanse wereldkampioene Miho Takagi en landgenote Femke Kok.

Leerdam bleef in de slotrit de Amerikaanse Brittany Bowe voor. Bowe werd met 1.14,55 vierde. Leerdam bleef net onder de tijd van 1.14,29 van Takagi. Kok kwam in de rit ervoor tegen Isabel Grevelt met 1.14,46 net boven de tijd van Takagi uit.

Leerdam was eerder de beste op de 1000 meter bij de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City.