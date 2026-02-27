Labourpartij van premier Starmer verpulverd bij tussentijdse verkiezing

De Labourpartij van premier Keir Starmer heeft vannacht een vernietigende nederlaag geleden bij de tussentijdse verkiezing in Gorton & Denton, een district in het zuidoosten van Manchester dat bijna een eeuw lang trouw Labour stemde. De Green Party-kandidaat Hannah Spencer won overtuigend met 41% van de stemmen, gevolgd door Reform UK op 29% en Labour op een vernederende derde plaats met slechts 25%.​

Historische doorbraak voor de Groenen

De 34-jarige Spencer, loodgieter en gemeenteraadslid van beroep, maakte geschiedenis als eerste Green Party-parlementslid ooit in het noorden van Engeland . Haar partij behaalde 14.980 stemmen, ruim voor Reform UK-kandidaat Matt Goodwin (10.578) en Labour-kandidaat Angeliki Stogia (9.364). Met deze overwinning heeft de Green Party nu vijf zetels in het Britse parlement. ​​

Van veiligste zetel naar verpletterende nederlaag

Het verlies is bijzonder pijnlijk voor Starmer. Bij de algemene verkiezingen van 2024 behaalde Labour hier nog 18.555 stemmen — bijna het dubbele van de huidige score. Gorton & Denton gold als de 39e veiligste Labourzetel in heel het Verenigd Koninkrijk. Verkiezingsexpert Sir John Curtice waarschuwde dat meer dan de helft van alle Labour-parlementariërs — zo'n 244 leden — reden hebben om zich zorgen te maken over hun eigen zetel als dit de trend is.​

Interne kritiek zwelt aan

De Conservatieven verklaarden dat "Starmer de Labourpartij heeft gedood". Binnen Labour zelf noemde een parlementslid de uitkomst het bewijs dat "zijn hele argument bij contact met de realiteit heeft gefaald". Labourvoorzitter Anna Turley erkende dat het resultaat "duidelijk teleurstellend" is, maar benadrukte dat Starmer's positie als leider niet in gevaar is.​