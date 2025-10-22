Netflix zakt op Wall Street door Braziliaans belastinggeschil

NEW YORK (ANP) - Netflix was woensdag een stevige verliezer op Wall Street. Beleggers schrokken van de mededeling dat de resultaten in het afgelopen kwartaal zijn geraakt door een Braziliaans belastinggeschil.

Netflix verloor in de vroege handel in New York zo'n 8 procent aan beurswaarde. Het Braziliaanse belastinggeschil dat teruggaat tot 2022 resulteerde in een kostenpost van ongeveer 619 miljoen dollar, waardoor de winst lager uitviel dan verwacht. Netflix wist zijn resultaten wel op te krikken, dankzij groei van het aantal abonnees en prijsverhogingen.

De Amerikaanse beursgraadmeters begonnen licht lager aan de sessie, terwijl de markt meerdere bedrijfsresultaten verwerkte. De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,2 procent lager op 46.852 punten. De brede S&P 500 verloor 0,1 procent op 6730 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,3 procent in tot 22.885 punten.

Mattel

Mattel raakte 5 procent beurswaarde kwijt. De speelgoedmaker heeft het afgelopen kwartaal last gehad van Amerikaanse winkeliers die bestellingen uitstelden door onzekerheid over het tariefbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. De omzet van de maker van Barbie-poppen ging daardoor omlaag.

Verder kwam Texas Instruments met een teleurstellende vooruitblik. De maker van netwerkapparatuur werd zo'n 8 procent lager gezet.

IPhone Air

Google-moederbedrijf Alphabet ging 2 procent omhoog. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat het concern gesprekken voert met Anthropic over een mogelijke miljardendeal. Google zou clouddiensten gaan leveren aan Anthropic, dat op zijn beurt dan Google-chips kan gaan gebruiken die zijn ontworpen voor AI-toepassingen.

Apple (min 0,8 procent) wist ook de aandacht op zich gericht. De iPhone Air ging woensdag in China in de verkoop, met een enigszins lauwe reactie van consumenten in de grootste smartphonemarkt ter wereld.

Geopolitieke spanningen

Meta noteerde een fractie lager. Volgens nieuwssite Axios, dat een interne memo inzag, schrapt het moederbedrijf van Facebook honderden banen bij zijn AI-tak. Nieuwe wervingen bij Meta zouden ook gewoon doorgaan.

De geopolitieke spanningen in de wereld houden voorlopig aan. Een geplande top tussen Trump en de Russische president Vladimir Poetin lijkt uitgesteld, terwijl er nog steeds onzekerheid bestaat over een mogelijke ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping. Ondertussen duurt de shutdown van de Amerikaanse overheid nog steeds voort. Deze duurt al drie weken en is al de op een na langste in de geschiedenis geworden.