Man opgepakt voor bedreigen politici, onder anderen Wilders

DEN HAAG (ANP) - De politie in Den Haag heeft woensdag een 25-jarige man uit Alphen aan den Rijn aangehouden voor het bedreigen van politici. Volgens het Openbaar Ministerie zegt de man in een veelgedeelde video op sociale media dat hij met een bijl naar de Tweede Kamer zou gaan en dat er "koppen gaan rollen".

Het Openbaar Ministerie vindt het filmpje, afkomstig uit een livestream op TikTok, een strafbare bedreiging tegen Tweede Kamerleden en tegen Geert Wilders in het bijzonder. Op de vraag met wie hij zou beginnen, antwoordt de verdachte namelijk "met Geertje misschien".