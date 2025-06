Netflix zendt na deal in Frankrijk ook traditionele televisie uit

PARIJS (ANP) - Netflix heeft een deal gesloten met het Franse commerciële televisiestation TF1 waarbij het streamingplatform volgend jaar ook traditionele televisieprogramma's gaat uitzenden. Het is voor het eerst dat het streamingplatform lineaire televisie aanbiedt.

Onder TF1 vallen vijf televisiezenders die vanaf 2026 ook via Netflix te zien zijn in Frankrijk, waardoor sportliefhebbers er bijvoorbeeld ook voetbalwedstrijden kunnen kijken. Daarnaast krijgen Franse Netflix-gebruikers toegang tot programma's van het eigen streamingplatform van het Franse mediabedrijf, TF1+.

TF1 zegt in Frankrijk maandelijks 58 miljoen kijkers te trekken met de eigen traditionele tv-zenders en 35 miljoen via TF1+. Netflix heeft in het land zo'n 10 miljoen abonnees. Wereldwijd zal de mediawereld met belangstelling kijken naar de deal. Traditionele televisiestations kampen met de concurrentie van grote streamingplatforms, die snel marktaandeel winnen.