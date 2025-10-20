Nexperia China beweert onafhankelijk te zijn van hoofdkantoor

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De Chinese tak van chipfabrikant Nexperia claimt onafhankelijk te zijn van het hoofdkantoor in Nijmegen. De divisie opereert en beslist zelfstandig en werknemers hebben het recht om instructies "van buitenaf" te negeren. Dat schrijft de onderneming op het Chinese socialemediakanaal WeChat.

Nexperia China verklaart verder dat de Chinese activiteiten gewoon doorgaan en dat personeel de richtlijnen van de lokale leiding moet volgen.

Onlangs greep de Nederlandse regering hard in bij Nexperia, waardoor de Chinese eigenaar Wingtech praktisch de zeggenschap over de Nijmeegse chipfabrikant verloor. Nexperia mag nu geen grote veranderingen doorvoeren bij zijn bezittingen, personeel of intellectueel eigendom. Het kabinet was bezorgd dat technologie en capaciteit voor de productie van chips verloren zouden gaan voor Nederland of de Europese Unie.