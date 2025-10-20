Red Bull krijgt boete om incident bij start GP Formule 1

AUSTIN (ANP/RTR) - Red Bull heeft van autosportfederatie FIA een boete van 50.000 euro gekregen, waarvan de helft voorwaardelijk, voor een incident bij de start van de Grote Prijs van de Verenigde Staten in Austin zondag.

Een medewerker van Red Bull zou tape die bij de start was aangebracht voor McLaren-coureur Lando Norris hebben weggehaald. Dat deed de Red Bull-medewerker terwijl hij geen toestemming had om op dat moment op de baan te komen.

McLaren had de FIA aan het begin van het seizoen toestemming gevraagd om tape aan te brengen op de baan zodat de wagen op de juiste plaats kon worden gezet. Vanuit de auto is dit voor de coureurs anders lastig te beoordelen.

Tape

Bronnen melden aan Reuters en de BBC dat Red Bull-medewerkers de tape al meerdere keren hebben weggehaald. McLaren zou daarop sterkere tape hebben gebruikt.

De helft van het boetebedrag, 25.000 euro, hoeft niet betaald te worden als het incident zich niet opnieuw voordoet. Red Bull en McLaren wilden zondagnacht niet op vragen van buitenlandse media reageren.

Red Bull-coureur Max Verstappen won de Grote Prijs van de Verenigde Staten. Norris finishte als tweede.