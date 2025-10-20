ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump komt terug op uitspraak over Indiase import Russische olie

Samenleving
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 8:16
anp201025063 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump is teruggekomen op een eerdere uitspraak dat India stopt met het kopen van olie uit Rusland. Tegen verslaggevers zei Trump zondagavond (lokale tijd) dat de Indiase premier Narendra Modi hem heeft laten weten dat India Russische olie blijft kopen. Trump dreigde daarop met hogere heffingen voor het land.
Vorige week zei Trump dat Modi tegen hem had gezegd dat India zou stoppen met het kopen van olie uit Rusland. Dat zou een grote ommekeer zijn voor het land dat veel ruwe olie afneemt van Rusland. "Ik was niet blij dat India olie kocht, en hij heeft me vandaag verzekerd dat ze geen olie meer uit Rusland zullen kopen", zei Trump vorige week over de uitspraak van Modi. India bevestigde het nieuws toen niet tegenover buitenlandse media.
Trump wil dat India en China, een andere grote afnemer van Russische olie, stoppen met de import ervan. Zo hoopt hij de inkomsten uit energie voor Rusland terug te brengen en Moskou te dwingen tot vredesonderhandelingen met Oekraïne.
loading

POPULAIR NIEUWS

AA1Ip4zv

Wat je als eerste ziet op deze afbeelding zegt veel over jouw persoonlijkheid

ANP-539501276

Trump: Zelensky moet Poetin zijn zin geven, 'anders vernietigt Poetin Oekraine".

194443241_m

Je geboortedatum liegt: nieuw bloedonderzoek onthult je werkelijke leeftijd

ANP-538702041

Pieter:Dit is waar de 'Omtzigt-kiezer' naartoe gaat

ANP-483555683

Als je altijd gehaast bent, loop je meer kans op dementie

anp191025084 1

Dieven stelen topstukken uit Louvre, kroon kapot aangetroffen

Loading