Trump komt terug op uitspraak over Indiase import Russische olie

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump is teruggekomen op een eerdere uitspraak dat India stopt met het kopen van olie uit Rusland. Tegen verslaggevers zei Trump zondagavond (lokale tijd) dat de Indiase premier Narendra Modi hem heeft laten weten dat India Russische olie blijft kopen. Trump dreigde daarop met hogere heffingen voor het land.

Vorige week zei Trump dat Modi tegen hem had gezegd dat India zou stoppen met het kopen van olie uit Rusland. Dat zou een grote ommekeer zijn voor het land dat veel ruwe olie afneemt van Rusland. "Ik was niet blij dat India olie kocht, en hij heeft me vandaag verzekerd dat ze geen olie meer uit Rusland zullen kopen", zei Trump vorige week over de uitspraak van Modi. India bevestigde het nieuws toen niet tegenover buitenlandse media.

Trump wil dat India en China, een andere grote afnemer van Russische olie, stoppen met de import ervan. Zo hoopt hij de inkomsten uit energie voor Rusland terug te brengen en Moskou te dwingen tot vredesonderhandelingen met Oekraïne.