Nexperia China: genoeg wafers voor chips op voorraad

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De Chinese tak van chipproducent Nexperia heeft voldoende voorraden aan zogeheten wafers om aan orders van klanten te kunnen voldoen. Dat meldt Nexperia China op zijn WeChat-account. Vrijdag werd nog bekend dat het Nederlandse Nexperia, met zijn hoofdkantoor in Nijmegen, sinds 26 oktober de leveringen van wafers aan de Chinese assemblagefabriek heeft opgeschort. Wafers worden gebruikt voor de productie van computerchips.

Nexperia China zegt dat er voldoende voorraden zijn voor een "betrouwbare" levering van chips. Ook zegt het bedrijf dat er "verschillende voorzorgsmaatregelen" zijn genomen en dat er "versnelde processen" zijn om wafers van andere leveranciers te betrekken.

Nederland en China zijn in een politiek conflict verwikkeld rond Nexperia. Den Haag heeft het bedrijf onder curatele gesteld. Daarop blokkeerde Beijing vorige maand de export van chips van Nexperia vanuit China. Zaterdag werd bekend dat die exportban is opgeheven.