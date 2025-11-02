Minister VK: mesaanval in trein lijkt op zichzelf staand incident

LONDEN (ANP) - De Britse defensieminister John Healey zegt dat de mesaanval in een trein op zaterdag "een op zichzelf staande aanval" lijkt te zijn. Door het geweld belandden tien mensen in het ziekenhuis, onder wie negen in levensgevaarlijke toestand.

"De eerste inschatting is dat dit een op zichzelf staand incident was, een op zichzelf staande aanval", zei Healey zondag tegen Sky News. "Er is dus geen reden voor de rest van ons om niet gewoon ons leven te leiden en te reizen naar de plaatsen waar we naartoe moeten."

De minister vertelde ook dat zo snel mogelijk meer informatie wordt gedeeld. De steekpartij vond zaterdagavond plaats in een trein van Doncaster naar Londen. De trein maakte na meldingen over een steekpartij een ongeplande stop op het station van Huntingdon, waar de politie twee mannen arresteerde.