ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nexperia is op goede weg met herstel, zegt interim-topman

Economie
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 12:14
anp280826151 1
NIJMEGEN (ANP) - De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia krabbelt langzaam uit het dal. Volgens de onderneming, die vorig jaar onderwerp werd van een diplomatieke rel tussen Nederland en China, gaat de omzet de laatste tijd weer omhoog. Interim-topman Stefan Tilger laat weten dat dit vertrouwen geeft dat Nexperia met zijn hersteltraject op de goede weg zit.
Het kabinet plaatste het bedrijf vorig jaar tijdelijk onder curatele, uit angst dat de Chinese topman Wing Zhang het Europese deel van de chipmaker naar China zou verplaatsen. Bijna gelijktijdig schorste de ondernemingskamer de topman om vermoedens van wanbeleid. China reageerde woedend. De kwestie leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen van Nexperia. De Chinese tak opereert nu los van het bedrijf.
Vanzelfsprekend hakte dit alles flink in de resultaten. In het tweede kwartaal ging echter een omzet van 355,6 miljoen dollar in de boeken. Dat is ruim 18 procent meer dan in de eerste drie maanden van het jaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 1270031917

10 tekenen dat je hoge sociale intelligentie hebt

wanneer-je-deze-situatie-tegenkomt-in-spanje-moet-je-direct-ruimte-maken-als-je-het-zelf-doet-zonder-noodzaak-krijg-je-een-boete

Zie je in Spanje een doek uit een rijdende auto wapperen? Dit betekent het

gandr-collage

Deze 10 tweedehands auto's zijn bijna niet meer te krijgen — en deze 10 wil bijna niemand meer

shutterstock_2605456229

Het uurtarief bij de garage is 24 procent gestegen — en één op de tien automobilisten bezuinigt nu op boodschappen om de auto te betalen

timothy-bb-vol-liefde

B&B Vol Liefde-Timothy lijkt steenrijk: waar komt zijn geld vandaan?

shutterstock_2695466079

Nederland is stiekem een Europese grootmacht in tweedehands auto's geworden — zoveel geld gaat er de grens over

Loading