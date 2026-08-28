Nexperia is op goede weg met herstel, zegt interim-topman

NIJMEGEN (ANP) - De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia krabbelt langzaam uit het dal. Volgens de onderneming, die vorig jaar onderwerp werd van een diplomatieke rel tussen Nederland en China, gaat de omzet de laatste tijd weer omhoog. Interim-topman Stefan Tilger laat weten dat dit vertrouwen geeft dat Nexperia met zijn hersteltraject op de goede weg zit.

Het kabinet plaatste het bedrijf vorig jaar tijdelijk onder curatele, uit angst dat de Chinese topman Wing Zhang het Europese deel van de chipmaker naar China zou verplaatsen. Bijna gelijktijdig schorste de ondernemingskamer de topman om vermoedens van wanbeleid. China reageerde woedend. De kwestie leidde tot een breuk tussen de Europese en Chinese onderdelen van Nexperia. De Chinese tak opereert nu los van het bedrijf.

Vanzelfsprekend hakte dit alles flink in de resultaten. In het tweede kwartaal ging echter een omzet van 355,6 miljoen dollar in de boeken. Dat is ruim 18 procent meer dan in de eerste drie maanden van het jaar.