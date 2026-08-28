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Trimbos-instituut waarschuwt voor 'zeer gevaarlijke' xtc-pillen

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 12:11
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UTRECHT (ANP) - Het Trimbos-instituut waarschuwt voor "zeer gevaarlijke" xtc-pillen waarin de stof PMMA is aangetroffen. Bij een van de testcentra van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) zijn afgelopen week meerdere ecstasypillen ingeleverd die een "zeer hoge hoeveelheid" PMMA bleken te bevatten. "Gebruik van deze pil kan leiden tot oververhitting met mogelijk dodelijke afloop", schrijft het instituut.
De pil heeft twee verschillende kleuren, waarvan diverse combinaties zijn aangetroffen. Aan de voorkant staat een afbeelding van de Amerikaanse president Donald Trump. Aan de achterkant is een breuklijn met aan de bovenkant de tekst 'NL' en aan de onderzijde 'Trump'.
PMMA (para-methoxymethamfetamine) is een stof die sterk lijkt op MDMA, de werkzame stof in ecstasy, legt het Trimbos uit. Voordat de stof effect heeft kunnen er uren voorbijgaan, waardoor het risico op overdosering toeneemt.
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