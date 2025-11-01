Nexperia mag export hervatten

WASHINGTON (ANP) - De export van Nexperia-producten uit China kan worden hervat, meldt het Witte Huis. De koerswijziging van China is het resultaat van gesprekken tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping in Zuid-Korea eerder deze week.

"China neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de handel vanuit de faciliteiten van Nexperia in China wordt hervat, zodat de productie van cruciale chips naar de rest van de wereld kan stromen", schrijft het Witte Huis in een factsheet over het jongste handelsakkoord tussen de VS en China.

China blokkeerde de chipexport vanuit Chinese Nexperia-fabrieken vorige maand vanwege een politiek conflict met Nederland. Dat conflict begon toen de Nederlandse overheid het bedrijf, dat zijn hoofdkantoor in Nijmegen heeft, onder curatele stelde. Volgens demissionair minister Vincent Karremans van Economische Zaken was dit nodig om te voorkomen dat technologische kennis en intellectueel eigendom weglekken naar China.