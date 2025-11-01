Vierde verdachte opgepakt voor fatale schietpartij Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft een vierde verdachte aangehouden vanwege de dood van een 41-jarige man uit Rotterdam in zijn woonplaats zaterdagochtend. Een vrouw die eerder werd aangehouden, zit inmiddels niet meer vast, meldt de politie.

Het slachtoffer werd doodgeschoten in een woning aan de Zevenkampse Ring in het Rotterdamse stadsdeel Prins Alexander. De hulpdiensten werden rond 05.00 uur gewaarschuwd. Reanimatie mocht niet meer baten.

In de woning waren nog twee anderen: een jongen van 16 en een man van 18 uit Ridderkerk. Zij werden aangehouden. Later werd nog een 33-jarige vrouw uit Rotterdam opgepakt. Zij is inmiddels weer op vrije voeten, maar blijft verdachte, aldus de politie. De vierde verdachte is een 35-jarige man uit Rotterdam. Hij meldde zich zaterdagavond bij de politie.