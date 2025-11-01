ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vierde verdachte opgepakt voor fatale schietpartij Rotterdam

Samenleving
door anp
zaterdag, 01 november 2025 om 22:07
anp011125146 1
ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft een vierde verdachte aangehouden vanwege de dood van een 41-jarige man uit Rotterdam in zijn woonplaats zaterdagochtend. Een vrouw die eerder werd aangehouden, zit inmiddels niet meer vast, meldt de politie.
Het slachtoffer werd doodgeschoten in een woning aan de Zevenkampse Ring in het Rotterdamse stadsdeel Prins Alexander. De hulpdiensten werden rond 05.00 uur gewaarschuwd. Reanimatie mocht niet meer baten.
In de woning waren nog twee anderen: een jongen van 16 en een man van 18 uit Ridderkerk. Zij werden aangehouden. Later werd nog een 33-jarige vrouw uit Rotterdam opgepakt. Zij is inmiddels weer op vrije voeten, maar blijft verdachte, aldus de politie. De vierde verdachte is een 35-jarige man uit Rotterdam. Hij meldde zich zaterdagavond bij de politie.
loading

POPULAIR NIEUWS

Nathalie-profiel

Wie is Nathalie T., moeder van vermeend slachtoffer in zaak-Borsato

ANP-523020559

Is elektrisch poetsen écht beter dan met de hand? Dit is de juiste techniek

ANP-539093886

Waarom het Denemarken wél lukt om het stikstofprobleem op te lossen

232061746_m

Veel mensen denken dat ze niet tegen gluten kunnen, maar meestal ligt het aan iets anders

gandr-collage (24)

De 100 grooste bedrijven van Europa. En stelt Nederland nog wat voor?

ANP-64335161 (1)

De oudste lucht ooit ontdekt in 6 miljoen jaar oud ijs

Loading