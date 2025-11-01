ECONOMIE
Franse acteur Tchéky Karyo (72) overleden

Samenleving
door anp
zaterdag, 01 november 2025 om 20:30
RENNES (ANP/AFP) - De Franse acteur Tchéky Karyo, bekend van onder meer de films Bad Boys en The Patriot, is overleden. Hij stierf vrijdag op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.
Karyo werd geboren in Istanboel maar verhuisde op jonge leeftijd naar Parijs. Na diverse verschijningen in Franse producties maakte de acteur in de jaren negentig de overstap naar Hollywood. Zo was hij te zien als schurk tegenover Will Smith en Martin Lawrence in Bad Boys, was hij een Franse officier in The Patriot met Mel Gibson en een Russische minister van Defensie in Pierce Brosnans eerste Bondfilm GoldenEye. Ook had hij rollen in films als 1492: Conquest of Paradise en Addicted to Love.
Vanaf 2014 speelde Karyo twee seizoenen de rol van rechercheur Julien Baptiste in de BBC-serie The Missing. Hij hernam de rol daarna voor de spin-off Baptiste, die eveneens twee seizoenen telde.
Karyo was ook actief als songwriter en muzikant. Hij bracht twee albums uit.
