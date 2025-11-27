ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verenigd Koninkrijk stelt sancties tegen Lukoil uit tot februari

Economie
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 22:04
anp271125192 1
LONDEN (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Het Verenigd Koninkrijk heeft sancties tegen de buitenlandse onderdelen van de Russische olieproducent Lukoil uitgesteld. De sancties werden vorige maand aangekondigd en moesten kort voor middernacht ingaan, maar zijn nu uitgesteld tot 26 februari volgend jaar.
Dit meldt het Britse Office of Financial Sanctions Implementation. De opschorting geldt ook voor dochterondernemingen van de buitenlandse onderdelen van Lukoil. Het VK heeft deze week een tijdelijke vergunning afgegeven tot 26 februari, waardoor bedrijven zaken kunnen blijven doen met de onderdelen van Lukoil buiten Rusland.
Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten kwamen in oktober met sancties tegen Lukoil vanwege de oorlog van Rusland met Oekraïne. De Amerikaanse sancties gelden ook voor Rosneft, een andere grote Russische olieproducent. Sommige Amerikaanse sancties zijn ook al uitgesteld.
Lukoil heeft tankstations in Nederland en een minderheidsbelang in een raffinaderij.
loading

POPULAIR NIEUWS

185707642 l normal none

Vergeet jij veel? Dat kan juist een teken zijn van hoge intelligentie

ANP-540761968

Moeder 'slachtoffer' zaak-Borsato: 'Ik word nerveus als mijn bh-bandje piept'

WhatsApp Image 2025-11-26 at 23

Fatma (15) wordt al twee dagen vermist

brain-scan-260nw-273127421

Vier breingolven: waarom je hoofd op 9, 32, 66 en 83 ineens anders werkt

ANP-543020123

Krampusnacht: de angstaanjagende tegenhanger van Sinterklaas is populairder dan ooit

f8fd55bc-113c-417d-8fe3-9af558e6619e

Griekspoor onder vuur om deelname aan omstreden Russisch tennistoernooi

Loading