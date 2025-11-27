Verenigd Koninkrijk stelt sancties tegen Lukoil uit tot februari

LONDEN (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Het Verenigd Koninkrijk heeft sancties tegen de buitenlandse onderdelen van de Russische olieproducent Lukoil uitgesteld. De sancties werden vorige maand aangekondigd en moesten kort voor middernacht ingaan, maar zijn nu uitgesteld tot 26 februari volgend jaar.

Dit meldt het Britse Office of Financial Sanctions Implementation. De opschorting geldt ook voor dochterondernemingen van de buitenlandse onderdelen van Lukoil. Het VK heeft deze week een tijdelijke vergunning afgegeven tot 26 februari, waardoor bedrijven zaken kunnen blijven doen met de onderdelen van Lukoil buiten Rusland.

Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten kwamen in oktober met sancties tegen Lukoil vanwege de oorlog van Rusland met Oekraïne. De Amerikaanse sancties gelden ook voor Rosneft, een andere grote Russische olieproducent. Sommige Amerikaanse sancties zijn ook al uitgesteld.

Lukoil heeft tankstations in Nederland en een minderheidsbelang in een raffinaderij.