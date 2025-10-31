Nexperia schort levering wafers aan Chinese assemblagefabriek op

BEIJING (ANP/RTR) - De Nederlandse chipfabrikant Nexperia heeft de levering van wafers aan zijn Chinese assemblagefabriek opgeschort, staat in een brief aan klanten die persbureau Reuters heeft ingezien. De stap zou de zorgen van autofabrikanten over gestaakte chipleveringen kunnen verergeren. Wafers zijn belangrijk voor het maken van chips.

In de brief, gedateerd 29 oktober en ondertekend door Nexperia's interim-baas Stefan Tilger, staat dat het bedrijf de opschorting op 26 oktober heeft ingevoerd. Dit zou "een direct gevolg zijn van het recente falen van het lokale management om te voldoen aan de overeengekomen contractuele betalingsvoorwaarden".

China en Nederland zijn verwikkeld in een politiek conflict rond Nexperia, dat zijn hoofdkantoor in Nijmegen heeft. De Nederlandse overheid heeft het bedrijf onder curatele gesteld, waarop Beijing de chipexport van Nexperia vanuit China heeft gestopt. Nexperia en het Chinese moederbedrijf Wingtech hebben tegenover Reuters nog niet gereageerd.