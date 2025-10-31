Kyiv Post: VS halen komende maand troepen terug uit Oost-Europa

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten willen al volgende maand de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Bulgarije, Hongarije en Slowakije afschalen. Dat meldt de Kyiv Post op basis van ingewijden. Volgens de "westerse" functionarissen zou het Pentagon die stap nemen, omdat de Europese krijgsmachten beter uitgerust zijn dan in het verleden om buitenlandse dreigingen af te slaan.

Woensdag meldde Roemenië al dat op een belangrijke luchtmachtbasis in dat land de VS hun aanwezigheid afbouwen. De NAVO reageerde toen dat de Amerikaanse afschaling de slagbereidheid op het Europese oostfront niet in gevaar brengt. Het bondgenootschap zei op de hoogte te zijn gebracht van het Amerikaanse besluit.

Onduidelijk is hoeveel militairen worden teruggetrokken.