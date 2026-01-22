Hij beledigde in zijn speech zoveel mogelijk mensen. Hij toonde zich extreem tevreden met zichzelf. Maar hij maakte ook een paar spectaculaire bochten. Plotseling leek alles bespreekbaar: de toekomst van de trans-Atlantische alliantie, de stabiliteit van de NAVO en het lot van de ongeveer 57.000 inwoners van het Deense territorium Groenland.
Het begon met een felle aanval op Europa, vol persoonlijke vernederingen en aanhoudende eisen. Het Arctische eiland moest Amerikaans
bezit worden – "als een groot stuk ijs voor de wereldvrede". Hij zei soms Groenland
zei, en soms IJsland. Maar vast steeds Groenland bedoelde.
Hij liet in ieder geval de "militaire optie" vallen, oftewel een gewelddadige verovering. Hij was echter nog steeds van plan de overname af te dwingen door middel van massale tariefdreigingen tegen EU-lidstaten.
Enkele uren later kwam de verrassende ommekeer: Trump
kondigde via "TruthSocial" een "raamovereenkomst voor een toekomstige deal" aan. Hij trok tijdelijk de eerder aangekondigde strafheffingen van 10 procent tegen acht Europese landen, waaronder Nederland, in. De wereld haalde opgelucht adem na deze plotselinge koerswijziging. Beleggers op de aandelenmarkt vierden dit met een stijging op Wall Street: de Dow Jones
steeg met 588 punten.
De letterlijke uitspraak van Trump op Truth Social:
"Naar aanleiding van een zeer productieve bijeenkomst met NAVO
-secretaris-generaal Mark Rutte
hebben we de basis gelegd voor een toekomstige overeenkomst over Groenland
en, sterker nog, het hele Arctische gebied. Deze oplossing, als die tot stand komt, zal een grote prestatie zijn voor de Verenigde Staten en alle NAVO-lidstaten. Op basis van deze afspraak zal ik de tarieven die op 1 februari van kracht zouden worden, niet opleggen."
Er vinden momenteel aanvullende gesprekken plaats over het "Golden Dome"-project, (een raketafweersysteem) ,met name met betrekking tot Groenland
. Meer informatie zal beschikbaar komen naarmate deze gesprekken vorderen.
Wie heeft dit diplomatieke meesterwerk gerealiseerd?
Eén naam springt er bovenuit: NAVO
-secretaris-generaal Mark Rutte
(58), vindt Bild.
Hij wordt plotseling beschouwd als de "held van Davos". De Nederlander had zich al onderscheiden als een bekwame vertrouweling van Trump
– hij noemde de Amerikaanse president zelfs ooit publiekelijk "Daddy
". Er ontstond een ongewoon hechte band tussen de twee. Rutte
zou Trump uiteindelijk alles hebben beloofd wat hij wilde – met één cruciale uitzondering: Groenland
.
Concreet zou er overeenstemming zijn bereikt over een uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid, met name in het licht van de geplande bouw van het "Golden Dome"-raketafweersysteem van 175 miljard dollar. Washington zou zelfs soevereiniteit kunnen verwerven over bepaalde militaire zones, meldde de " Frankfurter Allgemeine Zeitung
". Het Cypriotische model moet als precedent dienen: daar blijven de luchtmachtbases Akrotiri en Dhekelia onderdeel van Brits grondgebied.
Bovendien vonden er naar verluidt gesprekken plaats over investeringsbeperkingen – bijvoorbeeld met betrekking tot de winning van grondstoffen in Groenland
. Het doel: China en Rusland op afstand houden, zowel economisch als strategisch. In ruil daarvoor liet Trump
zijn eis tot formele annexatie vallen. Rutte
's slimme zet: Trump hoefde Groenland niet in bezit te hebben om het te kunnen controleren.