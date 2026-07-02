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Nieuw record van 21,2 miljoen passagiers voor Ryanair in juni

Economie
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 9:10
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DUBLIN (ANP) - De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft in juni een nieuw record geboekt bij het aantal vervoerde passagiers. In totaal stapten vorige maand 21,2 miljoen mensen aan boord van de vliegtuigen van Ryanair. Dat is een stijging van 7 procent in vergelijking met een jaar eerder.
Daarmee werd het oude record van 21 miljoen passagiers uit augustus vorig jaar verbroken. De budgetvlieger voerde vorige maand meer dan 116.800 vluchten uit. Ryanair is, gemeten naar reizigersaantallen, de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa. De bezettingsgraad aan boord van de vliegtuigen van Ryanair was afgelopen maand 95 procent.
Vorige maand werd nog bekend dat Ryanair het contract van topman Michael O'Leary verlengt tot 2032. Hij is al sinds 1995 topman van het in 1984 opgerichte Ryanair.
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