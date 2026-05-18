ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuwe Amerikaanse vrijstelling voor verkoop Russische olie

Economie
door anp
maandag, 18 mei 2026 om 19:27
anp180526155 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse regering staat met een vrijstelling toe dat Russische olie die al op tankers is geladen alsnog verkocht mag worden. Dat gebeurt slechts enkele dagen nadat de vorige vrijstelling was verlopen. De beslissing om opnieuw een vrijstelling toe te staan onderstreept de druk waarmee de regering van president Donald Trump te maken heeft om stijgende brandstofkosten te beperken. Tegelijkertijd heeft de regering te maken met een wereldwijd tekort aan olieaanbod dat door de oorlog in het Midden-Oosten is ontstaan.
De Verenigde Staten hadden de vrijstelling oorspronkelijk ingevoerd om tekorten in de olievoorziening en hoge prijzen te beperken, veroorzaakt door de sluiting van de Straat van Hormuz. De maatregel heeft echter weinig effect gehad op de Amerikaanse benzineprijzen.
Volgens de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent heeft de nieuwe vergunning een looptijd van dertig dagen en helpt het om de oliemarkt te stabiliseren.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (1)

Steedsmeer Nederlanders komen in het buitenland in de knel door het vergeten van dit simpele item

shutterstock_2671342799

Vergeet voor je vakantie geen cash: ook in Spanje en Griekenland blijft contant geld onmisbaar

ANP-545157350

Van Barneveld hangt pijlen aan de wilgen en verhuist naar Engeland: "Lijdensweg die maar niet stopt"

260748289

Vergeten gezinsauto maakt comeback: ‘beste occasion ooit’ kost nog geen 3000 euro

ANP-515614682

Lelystad gaat open, maar wat heb jij eraan?

ANP-557206546

'Terwijl bedrijven schreeuwen om mensen, blijven statushouders werkloos'

Loading