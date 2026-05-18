Nieuwe Amerikaanse vrijstelling voor verkoop Russische olie

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse regering staat met een vrijstelling toe dat Russische olie die al op tankers is geladen alsnog verkocht mag worden. Dat gebeurt slechts enkele dagen nadat de vorige vrijstelling was verlopen. De beslissing om opnieuw een vrijstelling toe te staan onderstreept de druk waarmee de regering van president Donald Trump te maken heeft om stijgende brandstofkosten te beperken. Tegelijkertijd heeft de regering te maken met een wereldwijd tekort aan olieaanbod dat door de oorlog in het Midden-Oosten is ontstaan.

De Verenigde Staten hadden de vrijstelling oorspronkelijk ingevoerd om tekorten in de olievoorziening en hoge prijzen te beperken, veroorzaakt door de sluiting van de Straat van Hormuz. De maatregel heeft echter weinig effect gehad op de Amerikaanse benzineprijzen.

Volgens de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent heeft de nieuwe vergunning een looptijd van dertig dagen en helpt het om de oliemarkt te stabiliseren.