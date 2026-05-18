Opnieuw Nederlander van flotilla-boot gehaald door Israël

DEN HAAG (ANP) - Drie Nederlandse opvarenden van de burgervloot Global Sumud Flotilla zijn maandag door Israël van de afzonderlijke boten gehaald waarmee ze met hulpgoederen naar Gaza wilden varen. Daarmee zijn nu nog drie Nederlanders onderweg op een boot die nog niet is onderschept, laat een van de opvarenden weten.

Volgens haar zijn maandag al zeker dertig boten onderschept. Iets meer dan twintig boten varen nog, is te zien op een tracker van de organisatie. De vaartuigen bevinden zich ten westen van Cyprus, op enkele honderden kilometers afstand van Gaza.

Maandagochtend meldde de Global Sumud Flotilla dat militaire schepen ter hoogte van Cyprus waren begonnen met het onderscheppen van de vloot. Eerder onderschepten Israëlische troepen ook al een deel van de flotillaschepen bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de actie eerder een provocatie.

De Global Sumud Flotilla vertrok in april vanuit Barcelona en later vanuit Sicilië. De deelnemers willen de Israëlische zeeblokkade doorbreken om hulpgoederen af te leveren in Gaza.