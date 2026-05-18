Geen geld voor nieuw sirenesysteem, luchtalarm verdwijnt in 2028

DEN HAAG (ANP) - Er is geen geld gevonden voor een nieuw, innovatief sirenesysteem en daarmee zal vanaf 2028 een einde komen aan het maandelijkse luchtalarm. Dat schrijft minister David van Weel (Justitie en Veiligheid, VVD) maandag aan de Tweede Kamer.

Twee jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst veilig te stellen. Toen dreigde het waarschuwings- en alarmeringssysteem eind 2025 te verdwijnen. Het kabinet liet toen weten dat het systeem sterk verouderd is en NL-Alert een effectiever alerteringsmiddel is.

Eind vorig jaar is het contract met de leveranciers van de sirenes toch nog verlengd tot 1 januari 2028. Daarna zal de "uitfasering (...) conform eerder besluit vanaf dan uitgevoerd moeten gaan worden", aldus minister Van Weel. Hij gaat overleggen met het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (dat zorgt voor de kwaliteit van het luchtalarm) en de veiligheidsregio's over de aanpak van de uitfasering.