Champions League baanwielrennen Londen gestaakt na horrorcrash, zie beelden

De vijfde en laatste ronde van de Champions League in het baanwielrennen in Londen is voortijdig afgebroken na een zware crash tijdens het onderdeel keirin. De Britse Katy Marchant en de Duitse Alessa-Catriona Pröpster duwden elkaar op hoge snelheid naar de bovenkant van de baan en duikelden allebei over de boarding het publiek in.

De regie toonde geen herhaling van de beelden meer en de wedstrijdleiding besloot na een minutenlange onderbreking de rest van het wedstrijdprogramma te schrappen. De internationale wielrenunie UCI meldde in een verklaring dat medische behandeling is gegeven aan de twee rensters en vier mensen uit het publiek.

Marchant liep bij haar val onder meer een gebroken arm op. De 31-jarige Britse, regerend olympisch kampioene in de teamsprint, werd in het ziekenhuis nader onderzocht. "Röntgenfoto's onthulden een gebroken spaakbeen en ellepijp in haar rechteronderarm en twee ontwrichte vingers. Katy maakt het goed en krijgt uitstekende zorg van haar medische team", meldde de wielerbond British Cycling. De schade bij Pröpster viel mee. Ook de betrokken toeschouwers konden na een medische behandeling op eigen kracht de hal verlaten.

Omdat de wedstrijden niet meer werden hervat, ging de eindzege in het sprintklassement opnieuw naar Harrie Lavreysen. De drievoudig olympisch kampioen van Parijs had voor de crash al de sprint gewonnen door in de finale de Australiër Leigh Hoffman te verslaan. Het was de derde keer dat Lavreysen de titel won. Alleen in 2022 troefde de Brit Matthew Richardson, toen nog uitkomend voor Australië, hem af. Bij de vrouwen ging de titel naar de Russische Alina Lisenko. Op de duuronderdelen waren de Canadees Dylan Bibic en de Britse Katie Archibald de winnaars van het klassement.

Bron: ANP