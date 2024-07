Pogacar was verrast door sterke sprint van Vingegaard

LE LIORAN (ANP) - Tadej Pogacar werd in de sprint van de elfde etappe in Le Lioran geklopt door zijn concurrent Jonas Vingegaard die hem daarmee van de tweede etappezege in deze Tour de France afhield. De geletruidrager uit Slovenië zei na afloop dat hij verrast was door de sterke sprint van de Deen. "Ik had niet zo'n sterke sprint van Jonas verwacht", gaf hij in de officiële reactie bij de Tourorganisatie toe.

Pogacar zei dat hij na zijn aanval door een stuurfout wat vertrouwen in de afdaling verloor en misschien ook wat te veel energie had verbruikt. "Jonas deed een geweldige inspanning om terug te komen, wat laat zien dat hij in topvorm is. Ik hield even in omdat ik ook wilde sprinten voor de bonusseconden."

Pogacar vond niet dat hij een psychologische strijd had verloren. "Ik versloeg hem op de ene klim en hij kwam terug op de tweede. Ik denk dat we gelijk staan. Ik moet er nu voor zorgen dat ik deze marge houd, totdat we de Pyreneeën ingaan."

De Sloveen van UAE Team Emirates heeft 1.06 minuut voorsprong op de Belg Remco Evenepoel, die als derde finishte op 25 seconden. Vingegaard staat derde op 1.14 minuut.