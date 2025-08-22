ECONOMIE
Aangifte tegen Wilders na 14.000 meldingen over X-bericht

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 17:42
DEN HAAG (ANP) - Het landelijk meldpunt Discriminatie.nl heeft vrijdag formeel aangifte gedaan tegen PVV-leider Geert Wilders voor een afbeelding die hij onlangs deelde op X. Bij het meldpunt zijn inmiddels meer dan 14.000 meldingen binnengekomen over dat bericht, het hoogste aantal ooit.
De organisatie had al aangekondigd aangifte te gaan doen tegen Wilders voor de afbeelding die hij deelde. Daarop is links een jonge blonde vrouw met blauwe ogen afgebeeld, met daarbij de tekst 'PVV'. Rechts staat een boos kijkende oudere vrouw met bruine ogen en hoofddoek, met daaronder 'PvdA'. "Aan U de keuze op 29/10", schrijft Wilders erbij. Dat is de dag van de Tweede Kamerverkiezingen.
Melders noemen de afbeelding onder meer "haatzaaiend", "racistisch", "opruiend" en "ethisch onverantwoord". Volgens Discriminatie.nl maakt het aantal meldingen duidelijk dat er sterke behoefte is in Nederland aan een "samenleving waarin iedereen zich veilig en thuis voelt".
