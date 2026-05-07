Singapore test twee Hondius-opvarenden op hantavirus

door anp
donderdag, 07 mei 2026 om 13:13
SINGAPORE (ANP) - Singapore test twee opvarenden van het cruiseschip Hondius op het hantavirus. Een van hen heeft een loopneus en de ander heeft geen enkele ziekteverschijnselen. De twee wachten in isolatie de uitslag van de testen af.
De Singaporese gezondheidsdienst CDA meldt dat het om een 67-jarige man met de Singaporese nationaliteit gaat en een 65-jarige man met een permanente verblijfsstatus voor Singapore. De oudere man arriveerde op 2 mei in zijn thuisland en de tweede vier dagen later.
Het tweetal vloog op 25 april, na hun cruise, van het eiland Sint-Helena naar Johannesburg in Zuid-Afrika. Zij zaten volgens de CDA op dezelfde vlucht als de Nederlandse vrouw, die later in Zuid-Afrika overleed.
