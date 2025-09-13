Nieuwe klap voor Macron: Fitch verlaagt kredietwaardigheid Frankrijk

- Kredietbeoordelaar Fitch heeft vrijdag de kredietwaardigheid van Frankrijk verlaagd van AA- naar A+. Het bureau noemt als reden de politieke instabiliteit in het land, waar het parlement eerder deze week premier François Bayrou wegstuurde vanwege een conflict rond de begroting.

"De val van de regering tijdens een vertrouwensstemming illustreert de fragmentatie en toenemende polarisatie van de binnenlandse politiek", aldus Fitch in een verklaring. "Deze instabiliteit verzwakt het vermogen van de politiek om een ingrijpende begrotingsconsolidatie door te voeren."

De nieuwe premier van Frankrijk, Sébastien Lecornu, zei bij zijn aantreden direct met fracties en vakbonden in gesprek te gaan over de omstreden bezuinigingen, die aanleiding waren voor protestacties in heel Frankrijk onder de noemer 'bloquons tout' (blokkeer alles).