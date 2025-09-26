ECONOMIE
Nieuwe medicijnheffing geldt niet voor de EU, meldt Commissie

Economie
door anp
vrijdag, 26 september 2025 om 12:02
anp260925109 1
BRUSSEL (ANP/RTR/AFP) - De nieuwe importheffing van 100 procent op geneesmiddelen die de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd, geldt niet voor de Europese Unie. Dit verklaart de Europese Commissie.
Eerder vrijdag was hierover onduidelijkheid ontstaan. De Belgische brancheorganisatie van farmabedrijven essenscia zei tegen persbureau Belga dat de nieuwe heffing tegenstrijdig is met het handelsakkoord dat de EU en de Verenigde Staten in juli sloten.
Een woordvoerder van de Europese Commissie wijst ook op de handelsdeal. Daarin is afgesproken dat een heffing van 15 procent geldt op farmaceutische producten en veel andere goederen die de VS invoeren vanuit de EU. "Dit duidelijke, allesomvattende maximumtarief van 15 procent voor EU-exporten vormt een garantie dat er geen hogere tarieven zullen worden ingevoerd", licht de woordvoerder toe.
De nieuwe heffing op merk- of gepatenteerde farmaceutische producten moet op 1 oktober ingaan, meldde Trump op Truth Social.
