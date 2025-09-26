Je lievelingskleur zegt meer over wie je bent dan je zou denken

Fel geel, pastelroze of toch bordeauxrood? Je favoriete kleur lijkt een kwestie van smaak, maar volgens wetenschappers verraadt het vooral tot welke generatie je behoort.

Volgens professor Sabine Ruaud (EDHEC Business School) en onderzoeker Rose K. Bideaux (Universiteit van Parijs) verklapt kleurvoorkeur opvallend veel over je geboortejaar. “Elke generatie heeft haar eigen waarden, overtuigingen en gedragingen en die zie je ook weer vaak terug in hun favoriete kleuren ”, leggen de experts uit. “Als je naar verschillende generaties kijkt – van boomers tot Alpha – zie je dat hun kleurvoorkeuren niet alleen persoonlijke smaak zijn, maar ook iets zeggen over hun tijd en idealen.”

Babyboomers

Babyboomers, geboren tussen het einde van de Tweede Wereldoorlog en midden jaren 60, houden van traditionele en neutrale tinten. “Vanaf de jaren 70 werd dit palet verrijkt met aardse tinten uit de natuur; groen, bruin en roestbruin”, aldus de onderzoekers.

Millennials

Millennials (geboren in 1980 tot midden jaren 90) omarmden juist ‘millennial pink’, een zachtroze pasteltint. “Deze kleur symboliseert lichtheid, optimisme en daagt bovenal de traditionele gendercodes uit”, vertellen de wetenschappers.

Generatie Z

Generatie Z (1995 – 2010) is dol op felgeel en paars. En de laatste jaren steeg vooral limoengroen in populariteit. “Enerzijds is het een kleur geworden die ecologische belangen en politieke discussies aanwakkert; anderzijds is het opnieuw uitgevonden als het provocerende, felgekleurde ‘brat green’, dat in 2024 werd gepopulariseerd door de Britse zanger Charli XCX”, zeggen de onderzoekers.

Generatie Alpha

En dan is er nog Generatie Alpha (2010 – nu). “Generatie Alpha, die nog in de beginjaren zit, beweegt zich tussen twee polen: een voorkeur voor natuurlijke, geruststellende tinten en een vroege onderdompeling in de verzadigde, kunstmatige kleuren van de digitale wereld.”