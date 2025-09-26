Heinen nuanceert na kritiek woorden over link rellen en politiek

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) nuanceert de uitspraken die hij heeft gedaan over de link tussen de extreemrechtse rellen in Den Haag en de politiek. Hij kreeg veel kritiek toen hij bij WNL op Zondag zei die rellen niet politiek te willen maken. "Als een partijbureau wordt aangevallen, uiteraard is dat politiek", zegt Heinen nu. Maar het gaat hem nog steeds te ver om de schuld bij partijen in de Tweede Kamer te leggen.

Bij de rellen werd het partijbureau van D66 beschadigd. Partijleider Rob Jetten hekelde daarop de "partijen die meedoen aan de haatspeech". Daarbij doelde hij bijvoorbeeld op "hele extreme taal" van PVV-leider Geert Wilders. Maar hij wees ook naar de partijen die "hebben meegelopen" door met zijn partij een coalitie te vormen, waaronder de VVD.

"De vraag die mij was gesteld: is dit de schuld van de partijen in de Tweede Kamer. Daarop heb ik gezegd: dit moeten we niet politiek maken", aldus Heinen voor de ministerraad.