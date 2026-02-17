Nieuwe motoren iets minder populair, tweedehandsverkoop op record

DEN HAAG (ANP) - De verkoop van nieuwe motoren in Nederland is vorig jaar voor het eerst in ruim tien jaar teruggelopen. In totaal zijn 19.608 motorfietsen op kenteken gezet, 211 stuks minder dan in 2024, blijkt uit cijfers van RDC, het databedrijf dat voertuigregistraties bijhoudt. Vergeleken met tien jaar geleden is de verkoop van nieuwe motorfietsen met ruim de helft gestegen.

Ondanks de lichte daling in de nieuwverkoop vorig jaar, was het aantal verkochte gebruikte motoren nog nooit zo hoog. Meer dan 148.900 tweedehands motoren wisselden van eigenaar, ruim 7 procent meer dan in 2024. De verkoop van nieuwe volledig elektrische motoren daalde in 2025 met ruim 13 procent tot 374 stuks.

Motorrijden wordt al jaren steeds populairder, vooral doordat steeds meer jongeren de motor ontdekken en forenzen het zien als een snel en betaalbaar alternatief voor woon-werkverkeer. Opvallend is dat het aantal motoren onder jongeren tussen de 18 en 25 jaar en onder ouderen van 65 jaar of ouder in de afgelopen jaren is verdubbeld.

Ook valt op in de RDC-cijfers dat het aantal gebruikte motoren dat naar Nederland is geïmporteerd uit vooral Duitsland, België en Italië in de afgelopen vijf jaar fors is gestegen. Vorig jaar ging het om bijna 20.050 motoren, vergeleken met 13.805 stuks in 2020. Gebruikte motoren worden vaak geïmporteerd omdat ze in omliggende landen goedkoper zijn en het aanbod in Nederland kleiner is.