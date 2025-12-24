ECONOMIE
Nieuwe records S&P 500 en Dow op Wall Street na halve handelsdag

Economie
door anp
woensdag, 24 december 2025 om 19:21
anp241225138 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst gesloten, waarbij werd voortgeborduurd op de plussen van een dag eerder. De brede S&P 500 en Dow-Jonesindex gingen daarbij naar nieuwe recordniveaus. Op Wall Street werd een halve dag gehandeld in aanloop naar kerstavond. Op eerste kerstdag blijven de Amerikaanse beurzen dicht, maar op tweede kerstdag wordt wel gehandeld. De volumes zullen dan waarschijnlijk veel lager liggen dan normaal omdat veel handelaren vrij hebben.
De S&P 500, de graadmeter met de vijfhonderd grootste beursgenoteerde bedrijven van de Verenigde Staten, steeg 0,3 procent tot 6932,05 punten. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 48.731,16 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 0,2 procent tot 23.613,30 punten.
Op dinsdag werden ook al winsten geboekt op Wall Street na goede cijfers over de groei van de Amerikaanse economie. De grootste economie ter wereld groeide in het derde kwartaal in het sterkste tempo in twee jaar tijd, vooral dankzij de robuuste consumentenbestedingen. De consumentenuitgaven zijn de motor van de Amerikaanse economie.
