Verstappen kiest Mercedes voor eigen GT3-raceteam

Sport
door anp
woensdag, 24 december 2025 om 19:12
anp241225137 1
MAASBRACHT (ANP) - Max Verstappen heeft een nieuw contract getekend voor zijn raceteam dat in de GT3-klasse uitkomt. Verstappen Racing is overgestapt van Aston Martin naar Mercedes. Er is volgens een persbericht een meerjarig contract getekend met de Duitse autofabrikant. De keuze voor Mercedes is genomen met inbreng van de Formule 1-coryfee, want Verstappen heeft onlangs zelf de Mercedes GT3 getest op het circuit in het Portugese Estoril.
Verstappen Racing komt in 2026 uit in de GT Challenge Cup Europe en doet mee in zowel de sprint- als langeafstandklasse. De Brit Chris Lulham zal in beide kampioenschappen rijden. Hij vormt dit jaar een team met de Spanjaard Daniel Juncadella.
Verstappen meldt niet of hij zelf volgend jaar achter het stuur kruipt van de GT3-Mercedes. De viervoudig wereldkampioen liet eerder doorschemeren dat hij overweegt om naast de Formule 1 langeafstandsraces te gaan doen. Hij won dit jaar al een GT3-race op de Nordschleife van de Nürburgring.
