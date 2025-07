Nieuwe records voor S&P 500 en Nasdaq na sterk banenrapport VS

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst gesloten, waarbij de brede S&P 500 en de technologiegraadmeter Nasdaq naar nieuwe recordniveaus stegen. De aandacht van beleggers op Wall Street ging vooral uit naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat beter uitviel dan verwacht. Donderdag werd een halve dag gehandeld in New York en op vrijdag 4 juli zijn de Amerikaanse beurzen de hele dag dicht voor de viering van Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten.

Volgens dat rapport kwamen er in juni 147.000 banen bij in de grootste economie ter wereld, terwijl in doorsnee op 106.000 nieuwe banen was gerekend. De banenmarkt speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Mede doordat de arbeidsmarkt relatief sterk is gebleven heeft de Fed de rente dit jaar nog niet verlaagd, tot onvrede van president Donald Trump.

De S&P 500 sloot 0,8 procent hoger op 6279,35 punten en de Nasdaq won 1 procent tot 20.601,10 punten. De Dow-Jonesindex steeg 0,8 procent tot 44.828,53 punten.

Nvidia in de plus

Trump eist lagere leenkosten om de economie te ondersteunen, maar de Fed wil eerst meer duidelijkheid over de economische impact van zijn handelsbeleid. Een renteverlaging later deze maand is door het sterke banenrapport onwaarschijnlijker geworden.

AI-chipbedrijf en zwaargewicht Nvidia stond bij de winnaars met een plus van 1,3 procent. Ook andere grote techconcerns zoals Facebook-moeder Meta Platforms, Apple, Amazon en Microsoft behoorden tot de stijgers, met plussen tot 1,6 procent.

Koerssprong TripAdvisor

De chipbedrijven Synopsys en Cadence Design Systems werden 5 procent hoger gezet, na de opheffing van de exportbeperkingen naar China van bepaalde software voor het ontwerpen van chips. De regering-Trump legde die restricties op als onderdeel van een escalerend handelsconflict met China. In een onlangs gesloten tussentijdse handelsdeal beloofden de Amerikanen die beperkingen weer op te heffen.

TripAdvisor werd bijna 18 procent meer waard. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal heeft de activistische investeerder Starboard Value een belang van meer dan 9 procent in de reisadvieswebsite opgebouwd.